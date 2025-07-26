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 | Özge Sönmez

Kartalkaya yangın faciasında yeni görüntüler! Duman saniyeler içinde her yeri kapladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği korkunç yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangın çıktığını fark eden personelin panik anları kameraya yansırken, kimsenin yangının tüpünü eline dahi almaması dikkat çekti. İşte o görüntüler...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 13:25

Geçtiğimiz aylarda Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın tüm Türkiye'nin yüreğine kor gibi düştü. Yaşanan felakette 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi ise yaralandı. Yaşanan dehşetin ise yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, personelin dumanları fark ettiği anda büyük yaşandığı görüldü.

Kartalkaya yangın faciasında yeni görüntüler! Duman saniyeler içinde her yeri kapladı

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

, insanların binadan kurtulma çabalarını, endişeyi, alev ve dumanların yükselmesi ile otelden kaçış anlarını gözler önüne seriyor. Görüntülere göre, otelin mutfak kısmında yangını fark eden çalışanlar, lavabonun altındaki yangın söndürme tüpünü kullanmadan panik halinde kaçıyor ve alevlerin büyümesiyle etrafı duman kaplıyor. Binanın ön tarafındaki kameraya ait görüntüde, insanların otelin giriş kapısından dışarı çıkmaları ile sundurmaya dayanan merdivenle müşterilerin tahliyesi yer alıyor.

Kartalkaya yangın faciasında yeni görüntüler! Duman saniyeler içinde her yeri kapladı

KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

Otelin ön kısmı ile otoparkını gösteren başka bir kamera kaydına göre, otel müşterileri camlardan sundurmaya, oradan da zemine inmeye çalışıyor.
Kayıtlarda, bazı müşterilerin 5'inci kattaki bir pencereden sarkıtılan çarşafa tutunarak inmeye çalıştığı, bu sırada bir kişinin de düştüğü görülüyor.
Binanın arka kısmına ait görüntülerde de şov alanından alev ve dumanların yükselmesi, otelden koşarak çıkan bazı insanların kayarak düşmesi ve panik halinde cep telefonlarıyla birilerini araması yer alıyor.

Kartalkaya yangın faciasında yeni görüntüler! Duman saniyeler içinde her yeri kapladı

DUMAN HER YERİ KAPLADI

Mutfak bölümünden otelin lobisine çıkan personelin resepsiyon görevlisine telaşla bir şeyler söylemesi, mutfak personeli ve resepsiyon görevlisinin telefonla birilerini araması, binanın dışına çıkmaları ve dumanın otelin giriş kısmını kaplaması da kamera kayıtlarında bulunuyor.
Otel personelinin kaldığı kattaki bir dolap kapağının dumanın etkisiyle kendiliğinden açılması ve dumanın koridora yayılması ile görevlilerin alanı terk etmesi de görüntüler arasında yer alıyor.

Kartalkaya yangın faciasında yeni görüntüler! Duman saniyeler içinde her yeri kapladı
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ETİKETLER
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