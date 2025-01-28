Kartalkaya yangın faciasında yeni görüntüler! Kahreden anlar: "Çocukları alın ne olur"
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de çıkan korkunç yangın 78 kişiye mezar oldu. İhmaller zincirinin ortaya döküldüğü facianın yeni yeni görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma arama kurtarma birimlerinin yangına ilk müdahale anları paylaşılırken vatandaşların çığlıkları ve korku dolu saniyeler kameraya yansıdı.
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangına ilk müdahale anlarına dair görüntüler, TRT Haber tarafından paylaşıldı. Yaşanan korku dolu anlar ve vatandaşların paniği izleyenleri kahretti. Görüntülerde, jandarma arama kurtarma birimlerinin yangına müdahale ederken, otelin üst katlarına uzattıkları merdivenlerle mahsur kalan vatandaşları tahliye ettiği anlar yer alıyor.
"ÇOCUKLARI ALIN NE OLUR"
Ekiplerin müdahalesi sırasında üst katlarda bulunan vatandaşların "Çocukları alın n'olur" çığlıkları yürek dağladı.