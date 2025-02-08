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Kartalkaya yangınında 6 ay öncesine ilişkin vahim iddia! Bakanlık konuya açıklık getirdi
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 | Banu Iriç

Kartalkaya yangınında 6 ay öncesine ilişkin vahim iddia! Bakanlık konuya açıklık getirdi

Bolu Kartalkaya'da sömestir tatilini değerlendirmek için gittikleri kar tatili ailelere zehir oldu. Otelin yangın önlemlerin almamasıyla onlarca kişiyi ölüme götüren ihmaller zinciri ortaya çıktı. Otelle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Ruhsatsız denilen otelle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklama yaptı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 19:06

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'in yangından en az altı ay kadar önce turizm belgesini kaybederek kaçak konuma düştüğü öne sürüldü. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili sorumluluklar mercek altına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.  İlk bulgulara göre, alevlerin otelin mutfak bölümünde başladığı ve çalışanların yanan yağa su dökerek müdahale etmesi sonucu hızla büyüdüğü tespit edildi. Yangınla ilgili yürütülen incelemeler devam ederken, otelin ruhsatsız olduğu iddiası kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

BAKANLIKTAN İDDİALARA YALANLAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilendirmede, otelin ruhsatsız olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.  Açıklamada, "Grand Kartal Otel'in, yangının meydana geldiği tarihte Bolu İl Özel İdaresi tarafından verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olduğu, ayrıca bu ruhsata dayanarak turizm işletme belgesinin bulunduğu" vurgulandı. Otelle ilgili resmi belgelerin soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği de ifade edildi.

TUTUKLAMA SAYISI ARTTI

Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Öztürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece, yangınla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 22’ye yükseldi.

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