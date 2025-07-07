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 | Selahattin Demirel

Kartalkaya'da 78 canın ölümünden sorumlular için hesap vakti! Ailelerin 2 beklentisi var

Kartalkaya Grand Kartal Otel’de 78 kişinin ölümüne neden olan yangın faciasının ilk duruşması Bolu 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Temmuz'da görülecek. Acılı aileler, adaletin yerini bulmasını ve davadan emsal karar çıkmasını bekliyor.

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Kartalkaya'da 78 canın ölümünden sorumlular için hesap vakti! Ailelerin 2 beklentisi var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 00:03

Bolu’nun önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’nin en büyük yangın facialarından biri olarak tarihe geçen facianın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Aradan geçen 168 günün ardından ilk duruşma 7 Temmuz Pazartesi günü sabah saat 09.00’da başlayacak. Yangında 18 yaşındaki oğlu Ömür Kotan’ı kaybeden Zeynep Kotan da duruşma için Bolu’ya geldi. Dava öncesi, faciada yakınlarını kaybeden diğer ailelerle bir araya gelen acılı anne konuştu.

"BUNDAN SONRA NORMAL YAŞANTIMIZ OLMAYACAK"

Davaya ilişkin beklentilerini anlatan acılı anne Zeynep Kotan, "Davaya ilişkin beklentimiz, başından beri bizim vurguladığımız bir şey var. Yani bu bir facia değil, bir diyoruz. Bu davada şu anda sanık olarak iddianamede belirtilen kişilerin olası kast suçlamasıyla yargılanması en büyük beklentimiz şu an için bu.

Kartalkaya'da 78 canın ölümünden sorumlular için hesap vakti! Ailelerin 2 beklentisi var

Savcılık dosyası iddianamede belirtildiği gibi şu anda ikiye ayrılmış durumda. Yani şu an yargılanacak sanıklar otel yönetim kurulu müdürleri, onların yardımcıları, belediyeden yetkililer, itfaiyeden ve il özel idaresinden yetkililer. Şu anda bunlar yargılanacak.

İkinci bir aşamada da kamu görevlerinin yargılanması başlanacak. Onlar için soruşturma izinleri bekleniyor. Şimdi bu ilk aşamadayız. Bizim de beklentimiz iddianamede belirtildiği gibi sanıkların olası kastla yargılanması. Şu anda hepimiz başka bir boyutta yaşıyoruz. Bu bizim normal yaşantımız değil, olmayacak da bundan sonra" diye konuştu.

Kartalkaya'da 78 canın ölümünden sorumlular için hesap vakti! Ailelerin 2 beklentisi var

"ONLARA OLAN ADALET BORCUMUZU ÖDEMEK İSTİYORUZ"

Kotan, "Ben oğlumu kaybettim ama şu anda ben o kaybettiğimiz 78 canımızı neredeyse tanıyorum. Herkesi tanıyor gibiyim ve hepsinin acısını da artık biz içimizde hissediyoruz. Yani tek bir kaybımız için değil, aslında 78 ile çarpın bunu, hepsi için üzüntü içerisindeyiz. Çok kötü günler yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Tek beklentimiz onlara olan borcumuzu ödeyebilmek ve geride kalanlar için de başka canlar yanmasın istiyoruz" dedi.

Kartalkaya'da 78 canın ölümünden sorumlular için hesap vakti! Ailelerin 2 beklentisi var

"EMSAL NİTELİĞİNDE OLMASINI BEKLİYORUZ"

Türkiye açısından çok önemli bir dava olduğunu söyleyen Ömür Kotan’ın teyzesi Av. Elifnaz Nimet, "Ben teyzesiyim. Aynı zamanda avukat olarak bu davada yer alıyorum. Yani bu davada şu anda 32 tane sanığın yargılanması söz konusu olacak. Tabii ki savcılık aslında iddianamesinde doğru bir şekilde, olası kasttan dolayı 13 tane sanığın yargılanmasını talep etti. Biz de bu şekilde olası kasttan mahkemenin de bu şekilde suçunun hukuki nitelendirmesini yapmasını bekliyoruz. Bu çok önemli bir dava. Yani sadece burada bizim canlarımız açısından değil, Türkiye açısından da önemli bir dava.

Kartalkaya'da 78 canın ölümünden sorumlular için hesap vakti! Ailelerin 2 beklentisi var

Burada güvenli yaşam hakkıyla ilgili de bir sonuç çıkacak aslında. Halkın tekrardan güveninin tazelenmesi açısından da çok yakın olarak hepimizin takip edeceği bir dava. Dolayısıyla şeffaf, tarafsız, bağımsız bir yargı sürecini bekliyoruz. Ve bunun sonucunda da Türkiye açısından çok önemli bir kararın çıkmasını, emsal niteliğinde olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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