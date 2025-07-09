Kartalkaya'da 78 canın yittiği otelin sahibinin eşi: Belgeleri okumadan imzalardım

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatının kaybettiği yangına ilişkin davada otel sahibinin yönetim kurulu üyesi tutuklu eşi Emine Murtezaoğlu Ergül'ün savunması, otelin nasıl yönetildiğini ortaya koydu. Ergül, "Önüme belgeler gelir ben imzalarım, çoğunu okuyamıyorum zaten." diyerek çalışanlardan sadece aşçıbaşıyı tanıdığını belirtti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın üçüncü gününde 22. sanık olarak savunması alınan Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, sözleriyle otelin nasıl yönetildiğini de ortaya koydu. Önüne gelen belgelerin çoğunu okumadan imzaladığını söyleyen Ergül, otelde yangın ekibi, iş güvenliği uzamanı olup olmadığınıbilmediğini sadece aşçıbaşını tanıdığını ifade etti.

" YANGIN ESNASINDA ZORLUKLA LENSLERİMİ TAKABİLDİM"

Doğuştan gözünde yüzde 25 görme engeli olduğunu söyleyen Otel sahibinin eşi ve şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, "Olay gecesi bizde oradaydık ve şansa kurtulduk. Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim. Tamamen şoke haldeydim. Kapıyı açtım ama koridora çıkamadım. İki oda kadar gidip geri döndüm.

Dumandan hiçbir şey görünmüyordu. Gözlerime kurumlar kaçıyordu. Camdan dışarıyı baktığımda kalabalık vardı. Yüksek merdivenlerle 6 ve 7. kattaki insanları kurtarıyorlardı sonra sıra bana geldi ve beni de kurtardılar. İnsanlardan yardım istedim otelde kalan insanlara yardımcı olmak için. Çaresizdim yapacak bir şey yoktu" ifadelerine yer verdi.



"ÖNÜME BELGELER GELİR İMZALARIM"

Kızlarının sadece tatile geldiğini ve kendisinin de önüne gelen belgeleri okumadan imzaladığını söyleyen Ergül, "Bizim şirketimiz aile şirketi bir evraklar gelirdi ben onları imzalardım. Kızlarım sadece tatillerde gelirlerdi. Benim önüme belgeler gelir ben imzalarım çoğunu okuyamıyorum zaten. Otelde yangın ekibi, iş güvenliği uzamanı olup olmadığını bilmiyorum. Bir tek aşçıbaşını tanıyorum o da en eski elemanlardan biridir" dedi.

Sanığın savunmasının ardından duruşmaya çapraz sorguyla devam ediliyor.