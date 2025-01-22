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Kartalkaya'da yanan otel enkaza döndü! İşte dehşetin izleri

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Ocak 2025 11:18 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:55
Kartalkaya&#039;da yanan otel enkaza döndü! İşte dehşetin izleri

Bolu Kartalkaya'da bulunan otelde çıkan yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangın söndürüldükten sonra 12 katlı otelde kaydedilen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

BoluKartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Otelde yangın​ nedeniyle zarar oluştu. Yanan otelin içi görüntülendi.
Kartalkaya'da yanan otel enkaza döndü! İşte dehşetin izleri - 1. Resim
Yangında 76 kişi hayatını kaybetti.
Kartalkaya'da yanan otel enkaza döndü! İşte dehşetin izleri - 2. Resim
Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Kartalkaya'da yanan otel enkaza döndü! İşte dehşetin izleri - 3. ResimKartalkaya'da yanan otel enkaza döndü! İşte dehşetin izleri - 4. ResimKartalkaya'da yanan otel enkaza döndü! İşte dehşetin izleri - 5. ResimKartalkaya'da yanan otel enkaza döndü! İşte dehşetin izleri - 6. ResimKartalkaya'da yanan otel enkaza döndü! İşte dehşetin izleri - 7. Resim
Kartalkaya'da yanan otel enkaza döndü! İşte dehşetin izleri - 8. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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