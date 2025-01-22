Kartalkaya'da yanan otel enkaza döndü! İşte dehşetin izleri
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Ocak 2025 11:18 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:55
Bolu Kartalkaya'da bulunan otelde çıkan yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangın söndürüldükten sonra 12 katlı otelde kaydedilen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Otelde yangın nedeniyle zarar oluştu. Yanan otelin içi görüntülendi.
Yangında 76 kişi hayatını kaybetti.
Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı