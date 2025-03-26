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 | Bengül Arıca

Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili flaş gelişme! Otelin sahibi Halit Ergül'ün eşi ve iki kızı gözaltına alındı

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Faciayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Otel sahibi olan Halit Ergül’ün eşi ve iki kızı İstanbul’da gözaltına alındı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 12:57

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu İstanbul’da gözaltına alındı.

9 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ergül'ün eşi ve 2 kızı ile otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan'ın da arasında olduğu 10 şüphelinin savcılık sorguları devam ediyor.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

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