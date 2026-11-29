Kartepe'de kar var mı, 5-6 Aralık'ta Kartepe'ye kar yağacak mı soruları, kış turizmi yapmak ve hafta sonunu kar manzarası eşliğinde geçirmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre Kartepe Kayak Merkezi'nde 29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hafta başında sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği tahmin edilirken gözler 5-6 Aralık hafta sonu hava durumuna çevrildi. Peki, Kartepe'de kar var mı? 5-6 Aralık'ta kar yağacak mı? İşte Kartepe hava durumu tahminleri...

KARTEPE'DE KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 09.39 itibarıyla paylaşılan anlık verilerine göre Kartepe Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığı 2,9 derece olarak ölçüldü. Hava durumu yağışlı olarak kaydedilirken yağış miktarı 9,67 milimetre, nem oranı yüzde 100 ve rüzgar hızı saatte 17 kilometre olarak açıklandı.

Ancak anlık ölçümlerde yağışın türü kar olarak belirtilmedi. Bu nedenle Kartepe Kayak Merkezi'nde kar yağışının başladığına ilişkin kesin bir doğrulama bulunmuyor.

5 ARALIK KARTEPE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

5 Aralık 2026 Cumartesi günü için paylaşılan kaynaklarda Kartepe Kayak Merkezi'ne ilişkin kesinleşmiş bir hava durumu tahmini bulunmuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün aktarılan beş günlük tahmin tablosu 3 Aralık Perşembe gününe kadar uzanıyor.

Bu nedenle 5 Aralık'ta kar yağışı olup olmayacağı, sıcaklıkların kaç dereceye düşeceği ve kar örtüsünün oluşup oluşmayacağı konusunda henüz kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

6 ARALIK KARTEPE KAR VAR MI?

6 Aralık 2026 Pazar günü Kartepe'de kar yağışı ihtimali bulunuyor. Paylaşılan güncel tahmine göre gün içinde en yüksek sıcaklığın 6, en düşük sıcaklığın ise 3 derece civarında olması bekleniyor. Kar yağışı ihtimali ise yüzde 30 seviyesinde gösteriliyor.

Ancak bu tahmin, Kartepe'de kesin olarak kar yağacağı anlamına gelmiyor. Yağışın türü, sıcaklık ve hava koşullarındaki değişimlere bağlı olarak güncellenebilir. Özellikle kayak merkezinin yüksek kesimlerinde hava durumunun takip edilmesi önem taşıyor.

KARTEPE'DE KAR TUTACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 29 Kasım-3 Aralık tarihlerini kapsayan tahminlerinde Kartepe Kayak Merkezi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle 1 ve 2 Aralık tarihlerinde sıcaklığın eksi 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi karın yerde kalması için uygun koşullar oluşturabilir. Ancak kar örtüsünün oluşması ve kalınlığı yağış miktarına, zemin sıcaklığına ve yağışın türüne bağlı olacak. 5-6 Aralık hafta sonunda kayak merkezinde kar kalınlığının ne kadar olacağı ise henüz netleşmedi.

KARTEPE'YE GİDECEKLER DİKKAT!

Kartepe'de hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski oluşabilir. Özellikle hafta sonu bölgeye gitmeyi planlayanların yola çıkmadan önce güncel hava durumu ve yol koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

Kar yağışı ihtimali, kayak sezonunun açıldığı veya pistlerin kullanıma hazır olduğu anlamına gelmiyor. Kayak yapmak isteyenlerin pistlerin açık olup olmadığına ilişkin resmi duyuruları da takip etmesi önem taşıyor.