Kasa kasa israf! Kilosu 100 lira olan çileği çöpe boşalttı

06 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:03

Masraflar iki katına çıktı, kurban bedelleri arttı! Ortalama hayvan fiyatı belli oldu

Masraflar iki katına çıktı, kurban bedelleri arttı! Ortalama hayvan fiyatı belli oldu

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde kurulan pazarda kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi.

Bir pazarcı, kalan çilekleri vatandaşlara dağıtmak yerine çöp konteynerine döktü. Büyük israfı vatandaşlar saniye saniye kaydetti.

AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı. Kilosu halen 100 ile 80 TL arasında değişen çileğin kasa kasa çöpe dökülmesi fiyatların neden düşmediğinin de göstergesi oldu.