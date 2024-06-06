Kasa kasa israf! Kilosu 100 lira olan çileği çöpe boşalttı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:03
Bursa'da bir pazarcı, elinde kalan kasa kasa çilekleri çöpe attı. Büyük israfın görüntüleri tepki çekti.
Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde kurulan pazarda kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi.
Bir pazarcı, kalan çilekleri vatandaşlara dağıtmak yerine çöp konteynerine döktü. Büyük israfı vatandaşlar saniye saniye kaydetti.
AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER
Sosyal medyada yayınlanan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı. Kilosu halen 100 ile 80 TL arasında değişen çileğin kasa kasa çöpe dökülmesi fiyatların neden düşmediğinin de göstergesi oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı