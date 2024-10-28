Kasklı şüpheli kuyumcuyu vurdu, vitrindeki altınları çaldı

28 Ekim 2024 15:47 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 15:53

Adana’da kasklı şüpheli motosikletiyle geldiği kuyumcuda iş yeri sahibine ateş açtı. Şüpheli kuyumcunun vitrinindeki altınları çalarken iş yeri sahibi kanlar içinde yerde kaldı. Şüpheli kendisini bekleyen arkadaşı ile kaçtı.

Adana’nın Çukurova​ ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarında bir hırsızlık​ olayı yaşandı. Kimliği belirlenemeyen kasklı iki şüpheli motosiklet ile kuyumcuya geldi. Kasklı bir kişi motosikletten inerek elindeki silahla kuyumcuya girdi.

İŞ YERİ SAHİBİ KANLAR İÇİNDE KALDI

İçeri giren kasklı şüpheli, işyeri sahibi Muhammed Bahadır A. (32)’ya “Kıpırdama” diyerek tabanca ile ateş açtı. Sırt bölgesinden yaralanan işyeri sahibi kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada kasklı şüpheli vitrinde bulunan altınları topladı. Ardından arkasına bakmadan, kendisini motosiklet ile bekleyen arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.