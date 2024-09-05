Kaş'taki ocakbaşı müşterileriyle dalga geçiyor! Yemek yiyen bir, yorum yazan bin pişman!

05 Eylül 2024 10:30 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:39

Antalya'nın Kaş ilçesindeki "Hatay Ocakbaşı Kaş" isimli işletme, sundukları hizmeti beğenmeyen müşterilerinin internetten yaptıkları yorumlara dalga geçerek karşılık veriyor. İşletmenin pişkin ve alaycı tutumu tepki çekiyor.

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Restoran, lokanta ve kafelerdeki yüksek fiyatlar cep yakmaya devam ederken özellikle tatil yörelerindeki işletmelerin menülerinde yazan meblağlar daha da ürkütücü bir hâl alıyor. Durum böyleyken dışarıda yemek yiyen vatandaşlar yüksek hesap ödedikleri işletmelerden bunun karşılığı olarak iyi hizmet bekliyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ UMURLARINDA DEĞİL

Ancak Antalya'nın turistik ilçe Kaş'ta yer alan bir işletme, müşterilerini memnun etmek bir yana, verdikleri hizmetten memnun kalmayan vatandaşlarla dalga geçiyor. Hatay Ocakbaşı Kaş isimli işletme, verdikleri hizmetin kalitesine ilişkin , "Google" arama motoru üzerinden yapılan ve büyük çoğunluğu ağır eleştiriler içeren yorumları alaycı bir üslupla cevaplıyor. Google'daki hizmet kalitesine verilen oyların ortalamı 5 üzerinden 1,2 olan işletmenin bu üslubu tepki çekiyor.

ELEŞTİRİLERE ÇILDIRTAN YORUMLAR!

İşte işletmeye müşterilerden gelen bazı yorumlar ve bu yorumlara verilen cevaplar:

Müşteri yorumu: Kesinlikle gidilmemesi gereken bir yer, hijyen sıfır hatta eksi, çorbanın içinden kıl ne ararsanız çıktı. Hatay usulü dönerle alakası yok, kapısından bile bakmayın.

İşletme cevabı: Hijyen sıfır, hatta eksi. Maç sonucu mu bu ? Bence üst biter!

Müşteri yorumu: Siparişler oldukça geç geliyor, sipariş almayı bilmiyorlar. Üzerine yanlış sipariş getirdiler, söylememize rağmen. "130 liralık döner yiyorsunuz, ne bekliyorsunuz" diye cevap aldık. Yemediğimizin parasını da ödedik utanmaları için. Ama sanmıyorum etkileneceklerini. Çünkü tartışmayı uzatıp, "Ne yapalım, karşınızda esas duruşa mı geçelim yediğiniz 130 liralık döner için" gibi cevaplar aldık.

İşletme cevabı: 2024 yılı esas duruş fiyatlarımız 10 dk. 250 TL ,30 dk. 500 TL, 60 dk. 900 TL'dir. 30 dk. üstü esas duruş siparişinize İstiklal Marşı müessesemizden hediyedir!

Müşteri yorumu: 1 yıldız bile çok. İğrenç bir yer. Hijyen 0. Aynı eldivenle yemek yapıyor, para tutuyor, paket yapıyor ve en kötüsü diliyle yalayıp kağıdı alıyor, poşeti alıyor ve yemek yapmaya aynı eldivenle devam ediyor. Paramı geri isteyince de çırkinleşiyorlar. O yemeği yemek mümkün değil. Zehirlenme garantili. Korkunç bir yer. Üslupları çok kötü, asla tavsiye etmiyorum.

İşletme cevabı: Sayın müşterimiz ustamız İsviçre çakısı gibidir. Yalnız sakız çiğnerken merdiven çıkamıyor, o da olur yani!

Müşteri yorumu: Bir Antakyalı olarak Hatay adını kullanarak ama Hatay’la alakası olmayan bu işletmede, önüne yemek diye verilen şeyleri Hatay’da bir kebapçı müşterisine verse başından aşağı dökerler. Gitmeyin!

İşletme cevabı: Kocaeli mi İzmit mi, Mersin mi İçel mi, Antakya mı Hatay mı? Çok karıştırıyorum. Geçen Hatay diye Antakya'ya gittiydim!

Not: Yorumlardaki yazım hataları düzeltilmiştir.