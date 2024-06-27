Kastamonu Belediyesi çalışanı canlı yayın açtı şikayet etti: Bir ben çalışıyorum herkes yatıyor!

27 Haziran 2024 19:15 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 19:24

Kastamonu şehir meydanı dikkat çeken bir eyleme sahne oldu. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Geçici Hayvan Bakımevinde çalıştığı öğrenilen Ş.T. hem şikayetlerini sıraladı hem de intihara teşebbüs etti.

Cumhuriyet Meydanı'na giderek ağaca tırmanan adam "Bir tek ben çalışıyorum, herkes yatıyor. Ben bu durumu belediye başkanına anlatmak istedim ama beni dinlemedi" dediği anları sosyal medyasından yayınladı.

"BELEDİYE BAŞKANI BENİ DİNLESİN"

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin ikna çalışmalarına rağmen Ş.T., ağaçtan inmedi. Daha sonra olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de şahsın ağaçtan düşmesi ya da atlaması ihtimaline karşı hava yatağı açtı. Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istediğini söyleyen Ş.T., “Bir tek ben çalışıyorum, herkes yatıyor. Ben bu durumu belediye başkanına anlatmak istedim ama beni dinlemedi. Beni dinlesin” diye bağırdı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

O anlarda sosyal medya hesabından canlı yayın yapan şahıs, polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çabasının ardından ağaçtan indirildi. Ş.T., itfaiyenin merdiveni ile güvenli bir şekilde ağaçtan indirilerek, sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.