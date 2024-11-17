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Kastamonu'da feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Kasım 2024 01:28 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 01:44

Kastamonu’da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kastamonu-Ağlı karayolu Gölcüğez köyü yol ayrımında feci bir kaza​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine dönmek için yola çıkan ailenin bulunduğu, Muhammet Yücel (22) idaresindeki otomobile F.İ. (36) yönetimindeki hafif ticari araç arkadan çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezilen ve tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan annesi Güler Yücel (53) ve kız kardeşi Songül Yücel (19) yaralandı.

Kastamonu'da feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Yaralılardan Güler Yücel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Kastamonu​ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu'da feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Güler Yücel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Muhammed Yücel'in ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'da feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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