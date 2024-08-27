Kastamonu'da feci kaza: Aralarında futbolcuların da olduğu 5 kişi yaralandı

27 Ağustos 2024 06:08 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 06:10

Kastamonu'da Hepkebirler Mahallesi İnönü Caddesi'nde içinde futbolcularında olduğu araç kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonusporlu futbolcu Yasin Davuş idaresindeki otomobil ile Efecan Fahrettin Yanıkoğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile Yasin Davuş yönetimindeki otomobil ters döndü. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Görkem Akbay, Koray Cebeci ve GMG Kastamonusporlu futbolcu Oğuzhan Doğan yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.