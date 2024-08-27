Kastamonu'da feci kaza: Aralarında futbolcuların da olduğu 5 kişi yaralandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
27 Ağustos 2024 06:08 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 06:10
Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, aralarında GMG Kastamonusporlu 2 futbolcunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'da Hepkebirler Mahallesi İnönü Caddesi'nde içinde futbolcularında olduğu araç kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonusporlu futbolcu Yasin Davuş idaresindeki otomobil ile Efecan Fahrettin Yanıkoğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile Yasin Davuş yönetimindeki otomobil ters döndü. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Görkem Akbay, Koray Cebeci ve GMG Kastamonusporlu futbolcu Oğuzhan Doğan yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı