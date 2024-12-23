Kastamonu’da feci kaza: Midibüs devrildi, 24 kişi yaralandı

23 Aralık 2024 06:12 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 06:18

Cenaze için İstanbul'dan Sinop’a yolcu taşıyan midibüs Kastamonu'da devrildi. İlk belirlemelere göre, 24 kişi yaralandı.

Sinop-Kastamonu karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cenaze için İstanbul’dan Sinop’a giden vatandaşları taşıyan midibüs devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılıyor.