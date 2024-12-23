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Kastamonu’da feci kaza: Midibüs devrildi, 24 kişi yaralandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Aralık 2024 06:12 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 06:18
Kastamonu’da feci kaza: Midibüs devrildi, 24 kişi yaralandı

Cenaze için İstanbul'dan Sinop’a yolcu taşıyan midibüs Kastamonu'da devrildi. İlk belirlemelere göre, 24 kişi yaralandı.

Sinop-Kastamonu karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cenaze için İstanbul’dan Sinop’a giden vatandaşları taşıyan midibüs devrildi.

Kastamonu’da feci kaza: Midibüs devrildi, 24 kişi yaralandı - 1. Resim

Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.

Kastamonu’da feci kaza: Midibüs devrildi, 24 kişi yaralandı - 2. Resim

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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