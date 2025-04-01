Kastamonu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu’da iki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin de yaraladığı öğrenildi.

Kastamonu’nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.