Kastamonu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul
Kastamonu’da iki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin de yaraladığı öğrenildi.
Kastamonu’nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.