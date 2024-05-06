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06 May 2024 00:37 - Güncelleme : 06 May 2024 00:39

Kastamonu'da feci yangın: Ahşap ev küle döndü

Kastamonu'da Murat Karadağ ve Ergin Karadağ'a ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kastamonu Hanönü'nün Kavak köyü Tepe Mahallesi'nde feci bir yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm evi sararak alevlere teslim etti. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE SEFERBER OLDU!

Olay yerine Hanönü ve Kastamonu'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun müdahalede bulunurken, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı da köye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Kastamonu'da feci yangın: Ahşap ev küle döndü - 1. Resim

Yangının sebebi ve tahribatın boyutu ile ilgili net bir bilgi henüz paylaşılmadı. Yetkililer tarafından yangının sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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