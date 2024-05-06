Kastamonu'da feci yangın: Ahşap ev küle döndü

06 May 2024 00:37 - Güncelleme : 06 May 2024 00:39

Kastamonu Hanönü'nün Kavak köyü Tepe Mahallesi'nde feci bir yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm evi sararak alevlere teslim etti. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE SEFERBER OLDU!

Olay yerine Hanönü ve Kastamonu'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun müdahalede bulunurken, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı da köye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Yangının sebebi ve tahribatın boyutu ile ilgili net bir bilgi henüz paylaşılmadı. Yetkililer tarafından yangının sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.