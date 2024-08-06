Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

06 Ağustos 2024 22:26 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 22:28

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Konya’da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Konya’da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kastamonu’nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Daday ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aslan yönetimindeki 37 HA 286 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 BTP 482 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Yaşanan feci kazada Mehmet Aslan ile E.Ç. ve Ö.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Aslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.