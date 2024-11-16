Kastamonu’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

16 Kasım 2024 21:30 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 21:37

Kastamonu’da feci bir kaza meydana geldi. Otomobilin takla attığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bir otomobil​ takla attı. Kaza​, Hanönü ilçesi Gökbelen Köyü Sarnıç Mahallesi'nde meydana geldi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI!

Edinilen bilgiye göre, H.Ş. (63) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Cemile Şenal (83) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile N.Ş. (52) ve S.Ş. (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Cemile Şenal’ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.