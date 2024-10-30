Kastamonu'da mantar yiyen 6 kişi hastanelik oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Ekim 2024 02:27 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 02:28
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen, aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen kişilerde benzer şikayetler olduğu tespit edildi.
Mantar nedeniyle zehirlenme vakalarından artış yaşanıyor. Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Akgüney köyünde yaşayan 6 kişi ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.
Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle İnebolu Devlet Hastanesine başvuran 6 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı