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Kastamonu'da mantar yiyen 6 kişi hastanelik oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Ekim 2024 02:27 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 02:28
Kastamonu&#039;da mantar yiyen 6 kişi hastanelik oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen, aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen kişilerde benzer şikayetler olduğu tespit edildi.

Mantar nedeniyle zehirlenme vakalarından artış yaşanıyor. Kastamonu​'nun İnebolu​ ilçesine bağlı Akgüney köyünde yaşayan 6 kişi ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.

Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle İnebolu Devlet Hastanesine başvuran 6 kişi tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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