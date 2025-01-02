Kastamonu’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

02 Ocak 2025 22:37 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 22:44

Kastamonu'nün Küre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Küre’de Kastamonu-İnebolu karayolu Masruf mevkiinde kaza​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın K. (25) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Necdet K. (31) yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kazada otomobil, yoldan çıkarak yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Kazada yaralanan sürücüler ile Emine K. (25), Mehmet Poyraz K. (6), Yağız Efe K. (6) ve Yiğit Efe K. (4) yaralandı. Kazayı gören orman muhafaza memurları yaralıları araçtan çıkarttı. İhbar üzerine kaza yerine Ağlı, Seydiler ve Küre ilçelerinden ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu​ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.