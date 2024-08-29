Kastamonu'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

29 Ağustos 2024 21:36 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 21:36

Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde İnebolu-Abana karayolunda kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 42 FD 741 plakalı otomobil ile S.E. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile her iki araçta bulunan Ö.S., B.K., S.C.T., N.D., K.T. ve S.E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İ.T., hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.