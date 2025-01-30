Kastamonu'da panik anları! Gökyüzünde esrarengiz cisim: Renk değiştirdi, olduğu yerde sabit kaldı

30 Ocak 2025 12:42 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 13:12

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gökyüzünde tanımlanamayan cisim vatandaşları tedirgin etti. Yuvarlak ve parlak cismi gören vatandaşlar cep telefonu kamerası ile o anları saniye saniye kaydetti. Vatandaşlar ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyledi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Orman ailesi, gökyüzünde parlak ve yuvarlak şekildeki tanımlanamayan bir cisim olduğunu gördü. İlk kez böyle bir cisimle karşılaşan vatandaşlar hemen o anları kayda aldı. Renk değiştiren ve gökyüzünde sabit kaldığı görülen cisim büyük endişen uyandırdı.

1 HAFTA ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan, Kastamonu'da 1 hafta önce il merkezi üzerinde uçan bir cisim hava radarlarına takılmıştı. Bir süre sonra kaybolan cisim için ekipler ormanlık alanda arama çalışması başlatmış, herhangi bir sonuca ulaşamamıştı.

"PANİĞE KAPILDI"

Gökyüzündeki cismi anne ve babası ile görüntüleyen Yusuf Yiğit Orman, çok heyecanlandığını belirterek, “Babam ve annemle evdeydik. Balkona çıktık, dışarıda uçağa benzemeyen, farklı bir cisim gördük. Daha sonra görüntü çekmeye başladık. Ondan sonra cismin içinde iki halka döndüğünü gördük. Daha sonra paniğe kapıldık, ne yapacağımızı bilemedik” dedi.

"ŞAŞIRDIM, BÖYLE BİR GÖK CİSMİ GÖRMEMİŞTİM"

,Anne Habibe Orman ise daha önce gökyüzünde böyle bir cisim görmediğini belirterek, “İşten gelmiştim. Eşimin anlattığı şekilde ben de gördüm. Şaşırdım, böyle bir gök cismi görmemiştim. Tesadüf oldu. Eşim de telefonun kamerası ile çekti. Yaklaştırdığımız zaman bir halka gibi gözüküyordu” şeklinde konuştu.