Kastamonu'da şiddetli fırtına etkili oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Haziran 2024 04:56 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 05:26
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçların dalları koparak araçların üzerine düştü.
Üstütlar Mahallesi'nde bir binanın çatısının bir evin çatısına düşmesi sonucu hasar meydana geldi.
Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, yollara ve araçların üzerine düşen ağaç dallarını temizledi.
Ekiplerin ilçedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı