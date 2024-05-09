Kastamonu'da soba yangını: İki ev küle döndü

09 May 2024 06:02 - Güncelleme : 09 May 2024 06:03

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Beşpınar köyü Yüksek Mahallesi'nde, Ayşe Yüksel ile Mehmet Yüksel’e ait iki evde yangın çıktı.

Sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bozkurt ve İnebolu ilçelerinden itfaiye ekipleri ile orman ekipleri sevk edildi.

İKİ EV KÜLE DÖNDÜ

Olay yerine giden ekiplerin çalışması ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, Ayşe ve Mehmet Yüksel’e ait iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.