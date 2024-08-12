Kastamonu’da tekne faciası: 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor!
Kastamonu'da tekne battı. Cide açıklarında batan gemideki 3 kişi kurtarıldı. Kayıp 3 kişi için ekipler arama çalışması başlattı. Teknede bulunanlar teknenin olaydan önce arızalandığını söyledi.
Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında bir tekne battı. Batan teknedeki 3 kişi kaybolurken, 3 kişi ise bir balıkçı tarafından kurtarıldı. Olay, Cide ilçesi Cideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi.
DENİZE AÇILAN BALIKÇI KURTARDI
Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik “Maviş” isimli tekne ile eğlenmek için denize açılan Ö.K., H.M., E.G., A.K.K., E.Y.S. ve A.G., Cideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar açıldı. Koyun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan tekne alabora oldu. Teknede bulunan A.K.K., E.Y.S. ve A.G., olaydan önce bir teknenin arızalandığı ihbarını alan ve bu sebeple denize açılan bir balıkçı tarafından kurtarıldı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Denizden çıkartılan A.K.K., E.Y.S. ve A.G., Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekne kaptanı olduğu öğrenilen Ö.K. ile H.M. ve E.G. ise kayboldu. Ekipler denizde kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı.