Kastamonu’da tekne faciası: 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor!

12 Ağustos 2024 00:00 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 00:09

Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında bir tekne battı. Batan teknedeki 3 kişi kaybolurken, 3 kişi ise bir balıkçı tarafından kurtarıldı. Olay, Cide ilçesi Cideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi.

DENİZE AÇILAN BALIKÇI KURTARDI

Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik “Maviş” isimli tekne ile eğlenmek için denize açılan Ö.K., H.M., E.G., A.K.K., E.Y.S. ve A.G., Cideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar açıldı. Koyun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan tekne alabora oldu. Teknede bulunan A.K.K., E.Y.S. ve A.G., olaydan önce bir teknenin arızalandığı ihbarını alan ve bu sebeple denize açılan bir balıkçı tarafından kurtarıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Denizden çıkartılan A.K.K., E.Y.S. ve A.G., Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekne kaptanı olduğu öğrenilen Ö.K. ile H.M. ve E.G. ise kayboldu. Ekipler denizde kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı.