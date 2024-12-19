Kastamonu'da yangın: Alevlere teslim olan 2 katlı ev kül oldu

19 Aralık 2024 01:19 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 01:22

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi, yangının sıçradığı bir evin çatısında da maddi hasar meydana geldi.

Suriye'ye döneceklerdi! Evleri kül oldu: Yangında Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hiç zarar görmedi

Suriye'ye döneceklerdi! Evleri kül oldu: Yangında Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hiç zarar görmedi

Kastamonu​'nun Tosya​ ilçesi Küçükkızılca köyünde saat 22.00 sıralarında yangın​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Uysal'a ait, kullanılmayan iki katlı ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahşap evi sardı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri başka bir evin çatısına da sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası neticesinde kontrol altına alınabilen yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

ALEVLER BAŞKA EVE DE SIÇRADI

Alevlerin sıçradığı diğer evin çatısında ise hasar meydana geldi. Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.