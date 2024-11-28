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Kastamonu'da yangın faciası! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Kasım 2024 11:49 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 11:56

Kastamonu'da, 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait iki katlı evde yangın çıktı. Alevlerin arasından yaralı olarak çıkarılan 45 yaşındaki Şahin Gizli, engelli kardeşi Salih ile yaşlı babasının evde olduğunu söyledi. İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmasının ardından baba ile oğlunun cansız bedenleri çıkartıldı.

Kastamonu​'nun Tosya​ ilçesine bağlı Yukarıberçin köyünde 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait iki katlı ahşap evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın​ çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, yangın evi ve alt katta bulunan ahırı sardı.

Kastamonu'da yangın faciası! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı - 1. Resim

Evdeki bir kişi kendi imkanlarıyla evden çıktı ancak babası ve engelli kardeşi alevlerin arasında mahsur kaldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Kastamonu'da yangın faciası! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı - 2. Resim

Ancak tamamen yanan evin enkazında Sabri Gizli ve engelli oğlu Salih Gizli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Evin alt katında bulunan ahırda 50 küçükbaş hayvan da telef oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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