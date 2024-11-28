Kastamonu'da yangın faciası! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Kasım 2024 11:49 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 11:56

Kastamonu'da, 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait iki katlı evde yangın çıktı. Alevlerin arasından yaralı olarak çıkarılan 45 yaşındaki Şahin Gizli, engelli kardeşi Salih ile yaşlı babasının evde olduğunu söyledi. İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmasının ardından baba ile oğlunun cansız bedenleri çıkartıldı.