Kastamonu'da zehirli mantar vakası! Öğrenciler hastanelik oldu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ekim 2024 18:07 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 18:10
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki bir Kur'an Kursu'nda eğitim gören beş öğrenci, mantar yedikten sonra zehirlenme belirtileri gösterdi. Öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle acilen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Taşköprü Merkez Yatılı Kur’an Kursu'nda kalan öğrenciler M.E.A., B.A., Ö.M., İ.S.Ç. ve U.Y.U., ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra sağlık sorunları yaşadı.
ÖĞRENCİLER MANTARDAN ZEHİRLENDİ!
Mide bulantısı, baş dönmesi, karın ağrısı ve ishal gibi belirtiler gösteren öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Yapılan incelemelerde, öğrencilerin mantar zehirlenmesi yaşadığı belirlendi.
Kaynak: tgrthaber.com