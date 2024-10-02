Kastamonu'da zehirli mantar vakası! Öğrenciler hastanelik oldu 

02 Ekim 2024 18:07 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 18:10

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki bir Kur'an Kursu'nda eğitim gören beş öğrenci, mantar yedikten sonra zehirlenme belirtileri gösterdi. Öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle acilen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Taşköprü Merkez Yatılı Kur’an Kursu'nda kalan öğrenciler M.E.A., B.A., Ö.M., İ.S.Ç. ve U.Y.U., ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra sağlık sorunları​ yaşadı.

ÖĞRENCİLER MANTARDAN ZEHİRLENDİ!

Mide bulantısı, baş dönmesi, karın ağrısı ve ishal gibi belirtiler gösteren öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi​'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yapılan incelemelerde, öğrencilerin mantar zehirlenmesi​ yaşadığı belirlendi.