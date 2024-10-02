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Kastamonu'da zehirli mantar vakası! Öğrenciler hastanelik oldu 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ekim 2024 18:07 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 18:10
Kastamonu&#039;da zehirli mantar vakası! Öğrenciler hastanelik oldu 

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki bir Kur'an Kursu'nda eğitim gören beş öğrenci, mantar yedikten sonra zehirlenme belirtileri gösterdi. Öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle acilen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Taşköprü Merkez Yatılı Kur’an Kursu'nda kalan öğrenciler M.E.A., B.A., Ö.M., İ.S.Ç. ve U.Y.U., ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra sağlık sorunları​ yaşadı. 

ÖĞRENCİLER MANTARDAN ZEHİRLENDİ!

Mide bulantısı, baş dönmesi, karın ağrısı ve ishal gibi belirtiler gösteren öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi​'ne götürülerek tedavi altına alındı. 

Kastamonu'da zehirli mantar vakası! Öğrenciler hastanelik oldu  - 1. Resim

Yapılan incelemelerde, öğrencilerin mantar zehirlenmesi​ yaşadığı belirlendi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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