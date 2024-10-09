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Katil Semih Çelik'in cinayetten önce babasına sorduğu soru tüyler ürpertti! 5'li bıçak seti detayı ortaya çıktı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
09 Ekim 2024 10:29 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:16
Katil Semih Çelik&#039;in cinayetten önce babasına sorduğu soru tüyler ürpertti! 5&#039;li bıçak seti detayı ortaya çıktı

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katleden 19 yaşındaki Semih Çelik'in cinayetleri işlemeden önce babasına sorduğu soru kan dondurdu. Öte yandan katilin İkbal'i öldürmek için 5'li bıçak setini cinayetten önce Edirnekapı surlarına götürdüğü tespit edildi.

İstanbulFatih​'te 4 Ekim günü önce evine çağırdığı Ayşenur Halil​'i daha sonra surlarda İkbal Uzuner​'i öldüren Semih Çelik​ Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Katil Çelik'in dehşete düşüren cinayetleri neden işlediği ekipler tarafından araştırılırken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 

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BABASINA SORDUĞU SORU ORTAYA ÇIKTI 

Semih Çelik'in korkunç cinayetlerden sonra babasına sorduğu soru da ortaya çıktı. 

Semih’in babası Adem Çelik'in polislere “Kızları tanırım. Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana ‘Baba seni nasıl öldüreyim?’ diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı. Ancak kimse yardımcı olamadı” dediği öğrenildi.

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CİNAYETTEN ÖNCE SURLARA BIÇAK TAŞIMIŞ 

Semih Çelik’in her iki cinayette de 5’li bıçak seti kullandığı belirlendi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, bir süre kasaplık yapan Çelik’in, aldığı bıçak setini cinayetten önce Edirnekapı surlarına götürdüğü tespit edildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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