Katil Semih Çelik'in kitaplığındaki Kukla detayı! Kitap ne anlatıyor, cinayetlerin benzerliği tesadüf mü?

07 Ekim 2024 11:14 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:30

İstanbul Fatih'te İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldüren 19 yaşındaki Semih Çelik'in evinde yapılan aramalarda ilginç detaylar ortaya çıktı. Katilin odasındaki 'Kukla' kitabı ise sosyal medyada gündeme oturdu. Bir seri katili anlatan kitabın konusu dikkat çekti.

İstanbul​ Fatih​'te yaşanan korkunç cinayetler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. 19 yaşlarındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i acımasızca katleden Semih Çelik, daha sonra kendini surlardan atarak intihar etti. Savcılık ve emniyet güçleri olayla ilgili kapsamlı çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Herkesin kanını donduran olayda acılı aileler de olayın bütün yönleriyle araştırılmasını bekliyor.

ODASINDAN İLGİNÇ DETAYLAR ÇIKTI

Vahşi cinayete vatandaşlar, siyasiler ve sanatçılardan tepkiler yükselirken katil Semih Çelik'in odasından çekilmiş fotoğraflar da ortaya çıktı. Kemik sıyırma bıçağı, ilginç obje ve sembollerin bulunduğu odada en dikkat çeken detaylardan biri de Daniel Cole'nin kaleme aldığı 'Kukla' kitabı oldu.

KUKLA KİTABINDA UZUVLARI KESİLEN CİNAYETLER İŞLENİYOR

Kukla kitabı kapağında 'Söyle, sen şeytansan ben kimim?' yazısı bulunan bir gerilim kitabı. Kitapta bir seri katil anlatılıyor. Bu seri katil kurbanlarının uzuvlarını kesiyor ve basının “Kukla” adını verdiği ceset yüzünden ülke ayağa kalkıyor. Ve tüm ülke sadece bu cinayetleri konuşmaya başlıyor.

Çelik'in kitaplığında "İknanın Psikolojisi", "Aşkın Yasası Şiddetin Yasası", "İyinin ve Kötünün Ötesinde", "İrade Eğitimi" isimli kitaplar olduğu görüldü.

KEMİK SIYIRMA BIÇAĞI ÇIKTI

Odasından kemik sıyırma bıçağı, seri katil kitabı, ilginç obje ve semboller çıkan Semih Çelik'in kadınlara nefret duyan İncel grubuna da üye olduğu ortaya çıktı.