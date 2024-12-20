Katil zanlısı ile polis arasında nefes kesen kovalamaca! Çatıdan çatıya atladı

20 Aralık 2024 09:29 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:30

Bursa'da 'kasten adam öldürme' suçundan aranan 41 yaşındaki Orçun Ü. polisi görünce aracıyla kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından aracını bırakarak evinin çatısına çıktı. Çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Seyir halinde polis ekipleri şüphelendiği Orçun Ü.'nün aracını takibe aldı. 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan 'Dur' ikazlarına uymayan şüpheli ile ekipler arasında nefes kesen bir kovalamaca başladı.Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından şüpheli Orçun Ü., sokakta aracını bırakarak eve girdi. Kapıyı kapatarak ekiplerden kaçmaya çalışan şüpheli çatıya çıktı.

ÇATIDAN ÇATIYA KOVALAMACA BAŞLADI

Aracını sokak ortasında bırakarak çatıya çıkan Orçun Ü.'yü gören ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Çatıya çıkan şüpheli, 'Teslim Ol' çağrılarına aldırış etmedi. Sokağın dört bir yanını kapatan ekipler, bir süre sonra çatıya çıktı. Çatıdan çatıya atlayarak ekiplerden kaçmaya çalışan Orçun Ü., bir süre sonra Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan şüpheli Orçun Ü.'nün 'Kasten adam öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kumar oynatmak', 'Kumar oynatmaya yer temin etmek', 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak', 'Ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçlarından 12 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi.