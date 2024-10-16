Katiliyle yaptığı paylaşım dikkat çekti! Lüks otomobilde önce sevgilisini sonra kendini vurdu

16 Ekim 2024 10:30 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:45

Adana'da meydana gelen korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar geldi. Emre Naynal, kiralık araçla sevgilisi Ayşegül Sefer'i göl kıyısında öldürmüş ardından da aynı silahla intihar etmişti. Öldürülen kadının sosyal medya hesabından katiliyle olan fotoğraflar paylaştığı ve "Huzurum", "Sırtımı dayadığım dağım" notunu düştüğü ortaya çıktı. İşte cinayetin detayları...

Korkunç cinayet​ Adana​'nın Çukurova​ ilçesinde meydana geldi. 37 yaşındaki Emre Naynal, kiraladığı lüks otomobil ile birlikte sevgilisi Ayşegül Sefer'i göl kıyısına götürdü. Burada önce kadını öldüren Naynal sonra da aynı tabanca ile intihar etti.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin ölümünün ardından genç kadının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Ayşegül Sefer'in sosyal medya hesabında katili Emre Naynal ile fotoğraflarını "Huzurum" ve "Sırtımı dayadığım dağım" notuyla paylaşması dikkat çekti.

Öte yandan Ayşegül Sefer ve Emre Naynal çiftinin 2 yaşında iki çocukları olduğu öğrenildi. Ölüm haberinin ardından yakınları çiftin aralarında herhangi bir sorun olmadığını ifade etti.