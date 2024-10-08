Katledilen İkbal hakkında söyledikleri dehşete düşürdü! Kahkaha atarak video çekti

08 Ekim 2024 17:13 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:35

Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner'in ölümünün ardından yapılan sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti. Katilin güzellemesini yapan bir sosyal medya kullanıcısının İkbal ile ilgili sözleri dehşete düşürdü.

İstanbul​ Fatih​'te İkbal Uzuner​ ve Ayşenur Halil​'i korkunç şekilde katleden Semih Çelik​ isimli caninin yaptıkları Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Uzuner'i Edirnekapı Sularında katleden Çelik'in telefonunda yapılan aramalarda Discord'da bulunan incel gruplarına üye olduğu ortaya çıktı. Kadın nefreti ve katil sevgileriyle ön plana çıkan grubun üyeleri bir bir ifşa olurken, üyeler arasındaki konuşmalarda kan dondurdu.

İKBAL İLE İLGİLİ SÖZLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

İncel grubuna üye olduğu iddia edilen bir gencin sosyal medyada yaptığı paylaşım ise dehşete düşürdü. İkbal Uzuner hakkında konuşan kullanıcı, "Sizin şu bahsettiğiniz kadınlar kim? Surlardan fırlattıklarımız mı?" diyerek kahkaha attı.

HEMEN HESABINI KAPATTI

Kullanıcının bir sonraki paylaşımı ise katil Semih Çelik oldu. Çelik'in İkbal'i öldürdükten sonra surlarda oturduğu fotoğrafı paylaşan genç, "Alone, again" şarkısını etiketledi. Katil güzellemesi yapan kullanıcının gelen tepkiler üzerine hesabını kapatması da dikkat çekti.