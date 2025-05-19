Katliam çetesi çökertildi! Pusu, yağma ve ciayet eymelleri kamerada

Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli tutuklandı. Gasptan cinayete, yağmadan uyuşturucu ticaretine kadar sayısız suç işleyen çetenin bu eylemlerinden bazılarına ait görüntüler de yayımlandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, liderliğini Ş.T.'nin yaptığı silahlı suç örgütünün uzun süredir kentte yasa dışı faaliyet yürüttüğü belirlendi. "Uyuşturucu ticareti", "tasarlayarak adam öldürme", "nitelikli yağma", "tefecilik" ve "kasten yaralama" gibi ağır suçlar çeteye yöneltilen başlıca ithamlar arasında.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük’te eş zamanlı baskınlarla 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca, kurusıkı ve av tüfekleri, fişekler, 5,6 kilo esrar ve sentetik uyuşturucular ele geçirildi.

SUÇLARI KAMERAYA ALINMIŞ

Örgütün karıştığı bazı ağır suçlara ilişkin kamera kayıtları da emniyet birimlerinin eline geçti. Bu görüntülerde pusu kurma, gasp, darp ve cinayet gibi dehşet verici eylemlerin detayları yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma genişletilerek sürüyor.