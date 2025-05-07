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Editor
 | Sule Altinel

Katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 1 yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 04:03
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 04:49

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 59. kilometresinde katliam gibi kaza meydana geldi. Ters istikamette giden K.T. idaresindeki otomobil ile karşıdan gelen E.A. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 1 yaralı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve otoyol ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücüler ile E.A. kontrolündeki araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 1 yaralı

Ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 1 yaralı

Otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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#Ankara-niğde Otoyolu
#Gündem
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