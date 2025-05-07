Katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 1 yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 59. kilometresinde katliam gibi kaza meydana geldi. Ters istikamette giden K.T. idaresindeki otomobil ile karşıdan gelen E.A. kontrolündeki otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve otoyol ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücüler ile E.A. kontrolündeki araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.