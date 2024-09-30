Kavgada silahlar konuştu! Kurşunların hedefi olan iki kuzen öldü

30 Eylül 2024 10:25 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:25

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki kuzen, uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, iki kuzeni öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Osmaniye'de düğün bir anda savaş alanına döndü: Yaralılar var!

Osmaniye'de düğün bir anda savaş alanına döndü: Yaralılar var!

Diyarbakır​'ın Lice​ ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silahların konuştuğu kavgada, amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine durum ekiplere bildirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Ağır yaralanan kuzenler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma ekipleri, şüpheli R.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.