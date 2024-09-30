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Kavgada silahlar konuştu! Kurşunların hedefi olan iki kuzen öldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Eylül 2024 10:25 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:25
Kavgada silahlar konuştu! Kurşunların hedefi olan iki kuzen öldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki kuzen, uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, iki kuzeni öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır​'ın Lice​ ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silahların konuştuğu kavgada, amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine durum ekiplere bildirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahlar konuştu! Kurşunların hedefi olan iki kuzen öldü. - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Ağır yaralanan kuzenler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma ekipleri, şüpheli R.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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