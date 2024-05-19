Kavganın ortasına girdi bir anda ezan okumaya başladı

19 May 2024 11:41 - Güncelleme : 19 May 2024 11:41

'Kız alıp verme' kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

'Kız alıp verme' kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan park yeri kavgasını önlemek için çok farklı yönteme başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN EZAN OKUDU

Çevredekiler kavga edenleri ayırmak için araya girerken bir vatandaş ise kavga edenlerin ayrılması için ilginç bir yol denedi. Kavga edenlerin yanına giden bir vatandaş, elini kulağına götürerek kavgaya ezan okuyarak müdahale etmeye çalıştı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken o anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.