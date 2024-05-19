Kavganın ortasına girdi bir anda ezan okumaya başladı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 11:41 - Güncelleme : 19 May 2024 11:41
Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan park yeri kavgasını ayırmak için ezan okumaya başladı.
Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan park yeri kavgasını önlemek için çok farklı yönteme başvurdu.
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
KAVGAYI AYIRMAK İÇİN EZAN OKUDU
Çevredekiler kavga edenleri ayırmak için araya girerken bir vatandaş ise kavga edenlerin ayrılması için ilginç bir yol denedi. Kavga edenlerin yanına giden bir vatandaş, elini kulağına götürerek kavgaya ezan okuyarak müdahale etmeye çalıştı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken o anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı