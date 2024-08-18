Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kavgaya karışan muhtar tutuklandı! Yerine kayyım atandı

Kavgaya karışan muhtar tutuklandı! Yerine kayyım atandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ağustos 2024 14:49 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 15:11
Kavgaya karışan muhtar tutuklandı! Yerine kayyım atandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kavgaya karışan köy muhtarı Mustafa Yılmaz, tutuklandı. Gözaltına alınan muhtar Yılmaz’ın yerine Mazıdağı Kaymakamlığınca kayyım atandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Ortaklı köyüne kayyım atandı. Geçtiğimiz günlerde Ortaklı köyünde iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışan muhtar tutuklandı! Yerine kayyım atandı - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek müdahalede bulundu ve taraflar ayrıldı. Soruşturma sonucunda köy muhtarı Mustafa Yılmaz'ın kavgaya karıştığı belirlendi.

Gözaltına alınan Yılmaz'ın yerine Mazıdağı Kaymakamlığı tarafından kayyım atandı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...