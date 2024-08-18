Kavgaya karışan muhtar tutuklandı! Yerine kayyım atandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ağustos 2024 14:49 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 15:11
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kavgaya karışan köy muhtarı Mustafa Yılmaz, tutuklandı. Gözaltına alınan muhtar Yılmaz’ın yerine Mazıdağı Kaymakamlığınca kayyım atandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Ortaklı köyüne kayyım atandı. Geçtiğimiz günlerde Ortaklı köyünde iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek müdahalede bulundu ve taraflar ayrıldı. Soruşturma sonucunda köy muhtarı Mustafa Yılmaz'ın kavgaya karıştığı belirlendi.
Gözaltına alınan Yılmaz'ın yerine Mazıdağı Kaymakamlığı tarafından kayyım atandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı