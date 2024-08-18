Kavgaya karışan muhtar tutuklandı! Yerine kayyım atandı

18 Ağustos 2024 14:49 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 15:11

Eski muhtar dehşet saçtı! Eşi ve oğlunu silahla vurdu

Eski muhtar dehşet saçtı! Eşi ve oğlunu silahla vurdu

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Ortaklı köyüne kayyım atandı. Geçtiğimiz günlerde Ortaklı köyünde iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek müdahalede bulundu ve taraflar ayrıldı. Soruşturma sonucunda köy muhtarı Mustafa Yılmaz'ın kavgaya karıştığı belirlendi.

Gözaltına alınan Yılmaz'ın yerine Mazıdağı Kaymakamlığı tarafından kayyım atandı.