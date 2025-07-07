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 | Suat Vilgen

Kavurucu sıcak haftası başlıyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! 40 derecenin üstünü görecek

Sıcak hava dalgası yurt genelinde yeni haftayla birlikte etkisini artıracak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Başkent Ankara, İstanbul ve İzmir yılın şu ana kadarki en sıcak günlerini yaşamaya hazırlanırken, Meteoroloji'ye göre bazı bölgelerde sıcaklık ilerleyen günlerde 40 dereceyi de aşacak! İşte son hava durumu tahminleri...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 07:09
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 07:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftaya ilişkin tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Tekin, son verilerin dalgasının yurt genelinde etkili olacağını gösterdiğini belirtti. beklentisinin ise oldukça sınırlı olduğunu söyledi.

Kavurucu sıcak haftası başlıyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! 40 derecenin üstünü görecek

4-6 DERECE BİRDEN ARTACAK

Tekin, "Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Yağışlar yalnızca Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinde görülecek. Özellikle Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde salı günü sağanak yağış bekliyoruz. Çarşamba günü Ardahan'dan Van'a kadar olan hatta yağış geçişleri olacak. Perşembe ve cuma günleri ise kuzeydoğu bölgelerde dar alanda etkili yağışlar görülecek" dedi.

Kavurucu sıcak haftası başlıyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! 40 derecenin üstünü görecek

SAAT VEREREK UYARDI

Vatandaşları özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği saatler konusunda uyaran Tekin, "11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bu saatlerde ve ısı kaynaklı sağlık problemleri yaşanabilir" şeklinde konuştu.

Kavurucu sıcak haftası başlıyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! 40 derecenin üstünü görecek

40 DERECEYİ AŞACAK

Tekin’in verdiği bilgilere göre, sıcaklıklar özellikle iç, batı ve güney bölgelerde 40 dereceyi aşacak. Türkiye’nin büyük bölümünde güneşli ve bunaltıcı bir hava hâkim olacak. Güneş çarpması riskine dikkat çeken Tekin, açık alanda uzun süre kalınmaması gerektiğini, gerekli önlemlerin alınmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Kavurucu sıcak haftası başlıyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! 40 derecenin üstünü görecek

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU

3 büyükşehirde de yağış beklentisi bulunmuyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara’da sıcaklık 3 gün boyunca 34 ila 36 derece olacak; perşembe ve cuma günleri ise 37-38 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da 33-35 derece arasında seyredecek olan sıcaklık, nemle birlikte daha yüksek hissedilecek. İzmir’de ise termometrelerin 36-38 dereceyi göstermesi, hafta sonunda ise 40 dereceyi bulması öngörülüyor.

Ayrıca orman yangını riskine karşı da uyarıda bulunan Tekin, özellikle sıcaklığın yüksek, rüzgarın sert estiği ve nemin düşük olduğu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kavurucu sıcak haftası başlıyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! 40 derecenin üstünü görecek

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (7 TEMMUZ)

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenen rüzgar olumsuzluklara neden olabileceğinden vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmalı.

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