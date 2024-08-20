Kavurucu sıcak ile imtihan sürüyor! Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı!

20 Ağustos 2024 06:59 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 07:27

Yüksek sıcaklıklar felaketi getirdi... Helikopterler ve uçaklar orman yangınları için devrede!

Yüksek sıcaklıklar felaketi getirdi... Helikopterler ve uçaklar orman yangınları için devrede!

Yağışlı geçen ilkbahar aylarının ardından Türkiye sıcak ve kavurucu bir yaz mevsimi yaşıyor. Son yılların en bunaltıcı günlerinden geçen vatandaşlar doğal olarak Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor.

"Yağmur yağacak mı", "Havalar ne zaman serinleyecek" gibi sorular arama motorlarından en çok cevap aranan sorular arasında yer alıyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bu sorunun yanıtını son yayımladığı raporla verdi. Rapora göre Türkiye bugün de sıcak hava ile imtihanını sürdürecek. Ancak bazı bölgelerde etkili olması beklenen yerel yağışlara karşı dikkatli olmakta da fayda var.

İşte 20 Ağustos hava durumu raporu:

BUGÜN (20 AĞUSTOS) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tahminlerin göre bugün hava ülke genelinde oldukça sıcak olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek sıcaklıklara nemli hava da eşlik edecek.

Bunun yanında yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU: 32°C Az bulutlu ve açık

ANKARA HAVA DURUMU: °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İZMİR HAVA DURUMU: 36°C Az bulutlu ve açık