Kavurucu sıcak ile imtihan sürüyor! Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı!
Türkiye, son yılların en sıcak yaz aylarını yaşıyor. Oldukça sıcak ve kurak geçen temmuz ayının ardından ağustosta termometreler rekor seviyelere çıktı. Meteoroloji'nin son raporuna göre sıcak hava ile imtihan sürecek. Ancak bazı bölgelerde yerel sağanak geçişleri de bekleniyor. İşte 20 Ağustos hava durumu raporu...
Yağışlı geçen ilkbahar aylarının ardından Türkiye sıcak ve kavurucu bir yaz mevsimi yaşıyor. Son yılların en bunaltıcı günlerinden geçen vatandaşlar doğal olarak Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor.
"Yağmur yağacak mı", "Havalar ne zaman serinleyecek" gibi sorular arama motorlarından en çok cevap aranan sorular arasında yer alıyor.
Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bu sorunun yanıtını son yayımladığı raporla verdi. Rapora göre Türkiye bugün de sıcak hava ile imtihanını sürdürecek. Ancak bazı bölgelerde etkili olması beklenen yerel yağışlara karşı dikkatli olmakta da fayda var.
İşte 20 Ağustos hava durumu raporu:
BUGÜN (20 AĞUSTOS) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji tahminlerin göre bugün hava ülke genelinde oldukça sıcak olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek sıcaklıklara nemli hava da eşlik edecek.
Bunun yanında yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
İSTANBUL HAVA DURUMU: 32°C Az bulutlu ve açık
ANKARA HAVA DURUMU: °C, 36°C Az bulutlu ve açık
İZMİR HAVA DURUMU: 36°C Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ 36°C Az bulutlu ve açık
- MANİSA 40°C Az bulutlu ve açık
- ADANA 35°C Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR 36°C Az bulutlu ve açık
- SİNOP 32°C Az bulutlu ve açık
- ARTVİN 34°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON 30°C Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu
- KARS 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN 31°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA 40°C Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR 41°C Az bulutlu