Kavurucu sıcaklar nefes aldırmıyor! Uzman isimden bunaltıcı havalar için altın değerinde uyarılar

25 Haziran 2024 11:38 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:56

Türkiye'nin birçok noktası sıcak havalarla mücadele ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği birçok ilde öğle saatlerinde dışarı çıkmak bile imkansız hale geliyor.

Nefes aldırmayan sıcaklara karşı Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat'tan önemli uyarılar geldi.

"GÜNEŞ KREMİ, ŞAPKA KULLANILMALI"

Çat, zorunlu olmadıkça güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması gerektiğini belirterek, “Eğer zorunlu olarak çıkmak gerekiyorsa güneş kremleri, şapka gibi koruyucular kullanılmalı, mutlaka güneş gözlüğü takılmasını öneriyoruz. Vatandaşların olabildiğince gölgeden gitmelerini ya da klimalı yerlerde bulunmalarını, mümkün olduğu kadar odalarını havalandırmalarını öneriyoruz. Susamasalar bile yaz dönemlerinde terleme ile beraber içtikleri su miktarında artış öneriyoruz. Eğer tuz yemelerine engel bir hastalık yoksa kişilerin tuz tüketiminin de bir miktar arttırmaları önerilir" diye konuştu.

'HAFİF YİYECEKLER TÜKETİLMELİ'

Su ihtiyacının başka içeceklerle karşılanmaması gerektiğine dikkat çeken Çat, "Özellikle çay, kahve içmek insanların su tüketimini azaltıyor. Bunları suyun yerine koymamak gerekiyor. Ayrıca mineralli sular da yine yaz aylarında tüketilmesini önerdiğimiz içecekler arasında. Yağlı yiyeceklerden uzak durup sebze, meyve, gibi daha hafif yiyecekler yenmesini öneriyoruz. Kişilerin kronik hastalıkları varsa buna özel diyetlerini uygulamaları gerekiyor. Çok fazla yemek yememek gerekiyor" diye konuştu.

'İNCE GİYSİLER TERCİH EDİLMELİ'

Kişilerin özellikle geniş ve ince kıyafetler tercih etmesinin önemine değinen Çat, "Güneş geçirebilir kıyafetleri tercih etmemeliyiz. 11.00-15.00 saatleri arası denize girmememiz gerekiyor. Güneş ışınlarının en dik olduğu zamanlarda özellikle çocuk ve yaş almış vatandaşlarımızın kesinlikle denize girmesini önermiyoruz. Sahilde oturuyorlarsa da mutlaka şemsiye altında, gölgelik bir alanda bulunmalarını öneriyoruz" dedi.

BAYILMA YA DA GÜNEŞ ÇARPMASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Sıcak hava kaynaklı bayılma ya da güneş çarpmasında yapılması gerekenleri de anlatan Çat, "Bunun en büyük nedeni terlemeyle çok yoğun bir şekilde sıvının atılıp vücudun susuz kalması. Böyle bir durumda bayılan kişinin yanına yaklaşıp öncelikle onu güneş olmayan bir alana çekmemiz gerekiyor. Travmatik bir şey değilse, sıcağa bağlı bir durum olduğundan eminsek onu öncelikle gölgelik bir alana almalıyız. Üzerindeki kıyafetleri gevşetmemiz gerekir. Eğer bilinci açıksa sıvı desteği verebiliriz. Eğer bilinci kapalıysa da hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak hastaneye götürülmesini sağlamalıyız” dedi.

'SUYUN YERİNE BAŞKA İÇECEKLER KOYMAYA ÇALIŞMAYIN'

Yorgun, bitkin ve kaslarda kramp hissediliyorsa vatandaşların su tüketimini artırmaları gerektiğini vurgulayan Çat, şöyle devam etti: "Bu tür durumlarda kendimizi serin bir yere almalıyız. Eğer kendimizi hala halsiz ve bitkin hissediyorsak mutlaka yardım almalıyız. Sıcaklıklara bağlı kaslarda kramplar oluşabiliyor. Kas kramplarını kesinlikle masajla açmamak gerekiyor. Sıvı alarak bu krampların geçmesini beklememiz gerekiyor. Eğer geçmezse hastaneye gitmemiz gerekiyor. Mersin gibi sıcak bölgelerde özellikle ileri yaş almış bireylerin, çocukların arabalarda tek bırakılmaması, arabalarda herhangi bir canlının kilitli bırakılmamasını öneriyoruz. Bol bol su tüketin. Suyun yerine de başka içecekler koymaya çalışmayın."