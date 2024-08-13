Kavurucu sıcaklara kırmızı alarm: İş yerleri tatil edildi, sokaklarda ücretsiz soğuk su dağıtılıyor
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 12:59 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 13:37
Dünya genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar kırmızı alarm vermeye başladı. Afrika, Avrupa ve Balkanlar'da sıcaklık her geçen gün artış gösterirken, birçok şehirde iş yerleri tatil duyuruları yapıyor.
İklim krizi tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, kavurucu sıcaklar nefes aldırmayacak düzeye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye bu hafta adeta kavurulacak. Hava sıcaklıklarının zirve yaptığı Türkiye'de hal böyleyken, birçok ülkede de durum farklı değil.
Sıcak havalar Afrika, Avrupa ve Balkanlar'ı da ele geçirdi. 45 dereceye kadar çıkan sıcaklar üzerine uzmanlardan uyarılar geldi.
ÜCRETSİZ SU DAĞITIMI BAŞLADI
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Fransa'da 45 vilayette "turuncu" alarm verildiği bildirildi. İtalya'da ise birçok noktada ücretsiz soğuk su dağıtımları başlatıldı.
"BİRÇOK ÜLKE KIRMIZI ALARM VERDİ"
HavaForum'un X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Afrika, Avrupa ve Balkanlar'ı ele geçirdi. Birçok ülkede kırmızı alarm verildi. Roma'da sokaktaki halka ücretsiz soğuk su dağıtılıyor. Birçok işyeri tatil edildi."
Kaynak: Tgrthaber.com