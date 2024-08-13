Kavurucu sıcaklara kırmızı alarm: İş yerleri tatil edildi, sokaklarda ücretsiz soğuk su dağıtılıyor

13 Ağustos 2024 12:59 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 13:37

İklim krizi tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, kavurucu sıcaklar nefes aldırmayacak düzeye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye bu hafta adeta kavurulacak. Hava sıcaklıklarının zirve yaptığı Türkiye'de hal böyleyken, birçok ülkede de durum farklı değil.

Sıcak havalar Afrika, Avrupa ve Balkanlar'ı da ele geçirdi. 45 dereceye kadar çıkan sıcaklar üzerine uzmanlardan uyarılar geldi.

ÜCRETSİZ SU DAĞITIMI BAŞLADI

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Fransa'da 45 vilayette "turuncu" alarm verildiği bildirildi. İtalya'da ise birçok noktada ücretsiz soğuk su dağıtımları başlatıldı.

"BİRÇOK ÜLKE KIRMIZI ALARM VERDİ"