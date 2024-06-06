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Kavurucu sıcaklara klima bile dayanamadı! Ders esnasında patladı, öğrenciler kaçıştı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Haziran 2024 17:35 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:36
Kavurucu sıcaklara klima bile dayanamadı! Ders esnasında patladı, öğrenciler kaçıştı

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Adana'da kavurucu sıcaklara klima bile dayanmadı. Bir lisede klima motoru, aşırı ısınma sonucu patladı.

Her yaz kavrulan Adana'da haziran ayının ilk günlerinde termometreler güneşte 45 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar soluğu parklarda ve gölgelik alanlarda aldı.

KLİMA MOTORU PATLADI

Adana Yüreğir Enver Kurttepe Lisesi’nde de klima motoru, aşırı ısınma sonucu patladı. Patlama sonucu panik yaşayan öğrenciler sınıfı boşalttı.

Kaynak: tgrthaber.com
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