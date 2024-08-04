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Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji duyurdu: 8 kentte gök gürleyecek

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ağustos 2024 08:48 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 09:16
Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji duyurdu: 8 kentte gök gürleyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Ağustos 2024 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin üzerine olduğunu bildiren MGM, 6 kentin ise sağanak yağışlı havanın etkisi altında olacağını aktardı. İşte 4 Ağustos 2024 ve yurt geneli 5 günlük hava durumu raporu...

Kavurucu sıcaklar ülke genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle ülkenin doğusunda ve güneyinde yaşayan vatandaşlar, öğle saatlerinde dışarı çıktığında adeta nefes alamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı 4 Ağustos 2024 tarihli hava durumu raporunda; 8 kentte vatandaşlara nefes aldıracak sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.

METEOROLOJİ'DEN 8 KENTE SAĞANAK UYARISI 

MGM'nin yayımladığı rapordu; Tekirdağ, Kırklareli, Adana, Hatay, Erzurum, Kars, Ardahan ve Osmaniye'de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceğini bildiren MGM, yurdun doğusunda ise hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti.

MGM, rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini bildirdi.

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

MGM'nin yayımladığı yurt geneli 5 günlük hava durumu raporunda ise; yağışların yarın ülkenin kuzeyini etkisi altına alacağı aktarıldı. Yağışların ilerleyen günlerde ülkenin kuzey doğusuna kayacağı tahmin ediliyor.

Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji duyurdu: 8 kentte gök gürleyecek - 1. Resim

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (4 AĞUSTOS 2024) 

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji duyurdu: 8 kentte gök gürleyecek - 2. Resim

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, İç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mavkii ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji duyurdu: 8 kentte gök gürleyecek - 3. Resim

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji duyurdu: 8 kentte gök gürleyecek - 4. Resim

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji duyurdu: 8 kentte gök gürleyecek - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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