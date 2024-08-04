Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji duyurdu: 8 kentte gök gürleyecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Ağustos 2024 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin üzerine olduğunu bildiren MGM, 6 kentin ise sağanak yağışlı havanın etkisi altında olacağını aktardı. İşte 4 Ağustos 2024 ve yurt geneli 5 günlük hava durumu raporu...
Kavurucu sıcaklar ülke genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle ülkenin doğusunda ve güneyinde yaşayan vatandaşlar, öğle saatlerinde dışarı çıktığında adeta nefes alamıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı 4 Ağustos 2024 tarihli hava durumu raporunda; 8 kentte vatandaşlara nefes aldıracak sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.
METEOROLOJİ'DEN 8 KENTE SAĞANAK UYARISI
MGM'nin yayımladığı rapordu; Tekirdağ, Kırklareli, Adana, Hatay, Erzurum, Kars, Ardahan ve Osmaniye'de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceğini bildiren MGM, yurdun doğusunda ise hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti.
MGM, rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini bildirdi.
YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
MGM'nin yayımladığı yurt geneli 5 günlük hava durumu raporunda ise; yağışların yarın ülkenin kuzeyini etkisi altına alacağı aktarıldı. Yağışların ilerleyen günlerde ülkenin kuzey doğusuna kayacağı tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (4 AĞUSTOS 2024)
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, İç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mavkii ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık