Kaybolan iki arkadaşın denize düştüğü anlar ortaya çıktı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 15:01
Sarıyer Rumeli Hisarı'nda iki arkadaşın balık tutarken denize düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Denize düştükten sonra gözden kaybolan 2 arkadaşı arama çalışmaları devam ediyor.
Sarıyer Rumeli Hisarı'nda balık tutmaya çıkan iki arkadaştan bir daha haber alınamadı. Dün akşam saatlerinde sahile gelen 2 arkadaştan birinin denize düştüğü, diğerinin ise onu kurtarmak için arkasından atladığı görüntüler ortaya çıktı.
O ANLAR KAMERADA
İki arkadaşın denize düşme anları çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı