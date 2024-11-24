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Kaybolan iki arkadaşın denize düştüğü anlar ortaya çıktı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 15:01

Sarıyer Rumeli Hisarı'nda iki arkadaşın balık tutarken denize düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Denize düştükten sonra gözden kaybolan 2 arkadaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer Rumeli Hisarı'nda balık tutmaya çıkan iki arkadaştan bir daha haber alınamadı. Dün akşam saatlerinde sahile gelen 2 arkadaştan birinin denize düştüğü, diğerinin ise onu kurtarmak için arkasından atladığı görüntüler ortaya çıktı. 

O ANLAR KAMERADA 

İki arkadaşın denize düşme anları çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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