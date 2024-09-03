Kaybolan kız çocuğuna Esra Erol ulaştı! Sır perdesi 24 saatte aralandı
Esra Erol’un yeni sezonunun ilk yayınında, 24 Ağustos’tan beri kayıp olan 12 yaşındaki S.K.’nin izine ulaşıldı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, S.K.’yı güvenli bir şekilde çocuk esirgeme kurumuna yerleştirdi. Kız çocuğunu alıkoyduğu iddia edilen İlhan Kütükçü ve Aslan Taş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 Eylül tarihinde yeni sezona başlayan Esra Erol izleyicilerini farklı konulara çözüm bulmak için ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sezonun ilk bölümünde, 12 yaşındaki S.K.'nın kaybolması gündeme damga vurdu. Erol, 24 Ağustos’tan beri kayıp olan 12 yaşındaki S.K.'yı 24 saatte buldu.
Anne Hülya Ülgür ve baba Mehmet Kalabas, 24 Ağustos’tan bu yana kayıp olan kızlarını bulmak için Esra Erol’dan yardım talep etti.
SIR PERDESİ 24 SAATTE ARALANDI!
S.K.’nın kayboluşundaki gizem, Esra Erol ve ekibinin çalışmalarıyla aydınlatılmaya başlandı. Gelen ihbarlar ve toplanan bilgiler üzerine hızla harekete geçildi.
Bu gelişmeler üzerine Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, programda verilen bilgileri dikkate alarak kayıp kızın bulunması için soruşturma başlattı. S.K.’nın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan İlhan Kütükçü ve Aslan Taş, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.K. ise devlet koruması altına alınarak çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildi.
İlhan Kütükçü’nün, 12 yaşındaki S.K. ile sevgili olduklarını iddia etmesi ise programda tepkilere neden oldu.