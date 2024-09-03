Kaybolan kız çocuğuna Esra Erol ulaştı! Sır perdesi 24 saatte aralandı

03 Eylül 2024 21:11 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 21:16

Esra Erol’a katılarak dadılık işi isteyen Meryem’in 8 yaşındaki bir kızı öldürmekten hapis yattığı ve cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı

Esra Erol’a katılarak dadılık işi isteyen Meryem’in 8 yaşındaki bir kızı öldürmekten hapis yattığı ve cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı

Esra Erol annesini paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı!

Esra Erol annesini paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı!

2 Eylül tarihinde yeni sezona başlayan Esra Erol izleyicilerini farklı konulara çözüm bulmak için ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sezonun ilk bölümünde, 12 yaşındaki S.K.'nın kaybolması gündeme damga vurdu. Erol, 24 Ağustos’tan beri kayıp olan 12 yaşındaki S.K.'yı 24 saatte buldu.

Anne Hülya Ülgür ve baba Mehmet Kalabas, 24 Ağustos’tan bu yana kayıp olan kızlarını bulmak için Esra Erol’dan yardım talep etti.

SIR PERDESİ 24 SAATTE ARALANDI!

S.K.’nın kayboluşundaki gizem, Esra Erol ve ekibinin çalışmalarıyla aydınlatılmaya başlandı. Gelen ihbarlar ve toplanan bilgiler üzerine hızla harekete geçildi.

Bu gelişmeler üzerine Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, programda verilen bilgileri dikkate alarak kayıp kızın bulunması için soruşturma başlattı. S.K.’nın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan İlhan Kütükçü ve Aslan Taş, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.K. ise devlet koruması altına alınarak çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildi.

İlhan Kütükçü’nün, 12 yaşındaki S.K. ile sevgili olduklarını iddia etmesi ise programda tepkilere neden oldu.