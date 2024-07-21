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Kaybolmasının üzerinden 10 yıl geçmişti, cesedi binanın temelinden çıktı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Temmuz 2024 03:11 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 03:16

Malatya Doğanşehir'de 10 yıldır kayıp olan Hüseyin B.'nin cesedini cinayet şüphesiyle devam ettikleri dosyada senelerdir arayan ekipler bina temelinde bulundu.

Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde  2014 yılında aniden ortadan kaybolan Hüseyin B.'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

TEMELDE BULUNDU

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatılırken, kayıp şahsın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, Hüseyin B.'nin eski eşi H.G.'nin ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsa dair herhangi bir iz ve emareye rastlayamayan ekipler, depremlerde H.G.'nin evinin yıkıldığı bilgisi üzerine bu sefer evde kadavra köpeği yardımıyla arama yaptı. İkamette yapılan aramalarda, evin temelinde bir erkeğe ait ceset bulunurken, cesedin kayıp olarak aranan Hüseyin B. olduğu belirlendi. Hüseyin B.'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, H.G. ile olaya karıştıkları tespit edilen A.T. ve kardeşi B.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Kaybolmasının üzerinden 10 yıl geçmişti, cesedi binanın temelinden çıktı - 1. Resim
Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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