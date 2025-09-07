Menü Kapat
TGRT Haber
27°
 | Murat Makas

Kayınpederinin evini kundaklarken 12 yapıyı yakmıştı! 3 gün ormanda saklanan kundakçı yakalandı

Bolu’da, kayınpederine ait yayla evini kundaklayan ve yangının büyümesiyle 12 yapının daha yanmasına neden olan Harun Y., yakalandı. Polis ekiplerinin 300 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu Harun Y., 3 gün saklandığı ormandan para bulmak için indiği şehir merkezinde yakalandı.

Bolu’da 4 Eylül saat 16.00 sıralarında Aladağ mevkiinde bulunan Aşağı Soku Yaylası'nda Hayati Çelik’in evinde nedeniyle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangında 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahır tamamen kül oldu.

Kayınpederinin evini kundaklarken 12 yapıyı yakmıştı! 3 gün ormanda saklanan kundakçı yakalandı

ÇEVREYE SIÇRAMADAN KONTROL EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı. Öte yandan yapılan incelemelerde, yangının H.Ç.'nin boşanma aşamasındaki kızının eşi Harun Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Ekipler durumu değerlendirdikten sonra, Harun Y.'nin yaylaya geldiği otomobili tespit ederek TEM Otoyolu üzerinde durdurdu.

Kayınpederinin evini kundaklarken 12 yapıyı yakmıştı! 3 gün ormanda saklanan kundakçı yakalandı

Otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Kundaklama olayıyla ilgili yakalanan 2 kişi, jandarmada verdikleri ifadede yangını Harun Y.'nin çıkardığını ve kendisini otoyolda araçtan indirdiklerini itiraf etti. Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kayınpederinin evini kundaklarken 12 yapıyı yakmıştı! 3 gün ormanda saklanan kundakçı yakalandı

300 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Harun Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan 300 saatlik kamera kaydı incelemesinde Harun Y.’nin Akpınar Mahallesi’nde olduğu belirlendi. Bölgede geniş çaplı arama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak üzerinde karşılaştıkları Harun Y.’yi kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi. Harun Y.’nin, olay sonrası 3 gün boyunca ormanda saklandığı ve başka bir şehre kaçmak için para bulmak amacıyla şehir merkezine indiği öğrenildi.

Kayınpederinin evini kundaklarken 12 yapıyı yakmıştı! 3 gün ormanda saklanan kundakçı yakalandı

Harun Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilecek.

