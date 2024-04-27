Kayıp gençten acı haber: Cesedi gölette bulundu

27 Nisan 2024 11:40 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 11:44

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çobanlık yapan 20 yaşındaki Şeyhmus Arslan, 22 Nisan’da akşam saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmeyince ailesi telaşa kapıldı.

20 yaşındaki genci aramaya başlayan ailesi haber alamayınca durumu ekiplere bildirdi. Arslan’ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), güvenlik korucusu ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

CESEDİ GÖLETTE BULUNDU

20 yaşındaki Şeyhmus Arslan'dan acı haber geldi. Hayvan sulama amaçlı kullanılan gölette Aslan'ın cesedi bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzeri morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.